Анкара висловила співчуття у зв'язку із загибеллю російського пілота Су-24
Голова МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що в ході зустрічі з російським колегою Сергієм Лавровим висловив співчуття у зв'язку із загибеллю пілота бомбардувальника Су-24.
Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на телеканал IMC.
Чавушоглу зазначив, що його зустріч із Лавровим не змогла вирішити конфлікт, що виник.
«Мати різні думки — нормально, але ми поговорили відкрито. Ми висловили співчуття у зв'язку із загибеллю російського пілота. Обидві сторони не хочуть ескалації напруженості. Я сподіваюся, що здоровий глузд переможе», — сказав міністр.
Читайте такожГолова МЗС Туреччини підтримав приналежність окупованого Криму Україні
Чавушоглу також заявив, що Анкара поки не збирається вводити санкції у відповідь щодо Росії, і підкреслив необхідність зберігати відкритими канали зв'язку з Москвою. При цьому він назвав бездоказовими твердження Москви про те, що влада Туреччини купує нафту в угруповання «Ісламська держава», передає РИА Новости. «Впевнений, що після того, як загострення пристрастей спаде, переможе розум», — сказав Чавушоглу.
Читайте такожЕрдоган звинуватив Росію у торгівлі нафтою з ІДІЛ і пообіцяв показати докази всьому світу
Раніше УНІАН повідомляв, що на полях саміту ОБСЄ в Белграді вперше з моменту знищення турецькими ВВС російського бомбардувальника Су-24 розпочалася зустріч глави МЗС Росії Сергія Лаврова з турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу.