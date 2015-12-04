Анкара висловила співчуття у зв'язку із загибеллю російського пілота Су-24

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на телеканал IMC.

Чавушоглу зазначив, що його зустріч із Лавровим не змогла вирішити конфлікт, що виник.

«Мати різні думки — нормально, але ми поговорили відкрито. Ми висловили співчуття у зв'язку із загибеллю російського пілота. Обидві сторони не хочуть ескалації напруженості. Я сподіваюся, що здоровий глузд переможе», — сказав міністр.

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Чавушоглу також заявив, що Анкара поки не збирається вводити санкції у відповідь щодо Росії, і підкреслив необхідність зберігати відкритими канали зв'язку з Москвою. При цьому він назвав бездоказовими твердження Москви про те, що влада Туреччини купує нафту в угруповання «Ісламська держава», передає РИА Новости. «Впевнений, що після того, як загострення пристрастей спаде, переможе розум», — сказав Чавушоглу.

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Раніше УНІАН повідомляв, що на полях саміту ОБСЄ в Белграді вперше з моменту знищення турецькими ВВС російського бомбардувальника Су-24 розпочалася зустріч глави МЗС Росії Сергія Лаврова з турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу.