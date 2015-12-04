Росіянина, який воював за "Талібан", засудили до довічного ув'язнення у США

Суд американського штату Вірджинія засудив радянського дезертира Ірека Хамідулліна до довічного терміну і додатковими 30 роками тюремного ув'язнення за участь у нападах на американські та афганські війська у складі підрозділів руху «Талібан», повідомляє Дождь з посиланням на повідомлення Мін'юст США.

55-річний уродженець Набережних Челнів, якого називають росіянином, дезертирував з радянського контингенту в Афганістані ще на початку 80-х років. Після цього колишній танкіст у складі бойової групи талібів брав участь у нападах на війська коаліції.

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Хамідуллін був поранений під час «добре спланованого і навмисного нападу» на контрольно-пропуской пункт в провінції Хост в 2009 році. Також його називають «харизматичним проповідником радикальних поглядів», який брав участь у наборі добровольців у ряди «Талібану».

Колишній офіцер радянської армії став першим іноземцем, доставленим на територію США для суду у справі про тероризм. Сам Хамідуллін відмовився в суді наводити аргументи на свій захист.