Ватажок "Талібану" загинув від поранень в Афганістані

07:40, 04 грудня 2015
Світ
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Мулла Ахтар Мохаммад Мансур очолив екстремістський рух "Талібан" в Афганістані в кінці липня.

REUTERS

Ватажок екстремістського руху "Талібан" в Афганістані мулла Ахтар Мохаммад Мансур помер від поранень, отриманих в середу при перестрілці з іншими бойовиками.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на агентство "Сіньхуа".

За його даними, цю інформацію підтвердили представники офіційної влади країни.

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"Мансур отримав серйозні поранення в ході перестрілки в середу після запеклої суперечки з іншими ватажками угруповання", - наводить "Сіньхуа" їх слова.

Мулла Ахтар Мохаммад Мансур очолив екстремістський рух "Талібан" в Афганістані в кінці липня. Він змінив померлого засновника угруповання муллу Мохаммада Омара.

Як зазначає агентство, після того, як він став новим ватажком руху, "Талібан" розколовся на два угруповання.

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