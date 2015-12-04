РФ попросила Канаду видалити з відкритого доступу дані пілотів, які знаходяться у Сирії
Росія попросила Канаду видалити дані російських пілотів, які знаходяться в Сирії, що знаходиться в їх юрисдикції сайту.
Про це повідомляє РИА "Новости".
На одному з сайтів, який знаходиться в юрисдикції Канади, опубліковані портрети і дані російських пілотів. Вони беруть участь у військовій кампанії в Сирії проти терористичного угрупування «Ісламська держава». Про це розповів директор департаменту з питань нових викликів і загроз МЗС Росії Ілля Рогачов.
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«Ми вже звернулися до відповідної канадської влади з тим, щоб вони ці дані вилучили. Канадська влада поки що розмірковує», - сказав Рогачов.
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Росія буде наполягати на видаленні з відкритого доступу особистих даних пілотів, додав він.