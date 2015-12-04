У Кремлі відмовилися коментувати інформацію про будівництво другої авіабази у Сирії

Про це повідомляє ТАСС.

«Ні, це я ніяк не можу прокоментувати», - відповів він на відповідне запитання.

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Раніше повідомлялося, що Росія готується розширити свою військову операцію в Сирії і будує там другу авіабазу.