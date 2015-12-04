У Кремлі відмовилися коментувати інформацію про будівництво другої авіабази у Сирії
13:58, 04 грудня 2015Світ
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Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков не став коментувати інформацію про можливість відкриття другої російської авіабази в Сирії.
REUTERS
Про це повідомляє ТАСС.
«Ні, це я ніяк не можу прокоментувати», - відповів він на відповідне запитання.
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Раніше повідомлялося, що Росія готується розширити свою військову операцію в Сирії і будує там другу авіабазу.
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