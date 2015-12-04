Путін розпорядився присвоїти ім'я Примакова одному з кораблів ВМФ
Президент Володимир Путін у п'ятницю, 4 грудня, підписав указ «Про увічнення пам'яті Е. М. Примакова», в якому доручив назвати один з кораблів Військово-морського флоту ім'ям Євгена Примакова.
Про це повідомляє "Дождь".
Ім'я Примакова присвоять одному з споруджуваних кораблів ВМФ. Також буде створена медаль Примакова.
Президент доручив заснувати по десять іменних стипендій для студентів економічного факультету МДУ і студентів "МДІМВ" МЗС.
Колишній голова уряду та МЗС Євген Примаков був східнознавцем-арабистом. З 1977 по 1985 роки він очолював Інститут східнознавства СРСР. Після цього він керував Інститутом світової економіки і міжнародних відносин.
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У 1991 році Примаков очолив Службу зовнішньої розвідки. Після відходу з цієї посади у 1996 році Євген Примаков став Міністром закордонних справ. У вересні 1998-го року був призначений на посаду глави російського уряду. На посаду прем'єр-міністра він пробув вісім місяців.
Євген Примаков помер 26 червня.