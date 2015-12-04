Путін розпорядився присвоїти ім'я Примакова одному з кораблів ВМФ

Ім'я Примакова присвоять одному з споруджуваних кораблів ВМФ. Також буде створена медаль Примакова.

Президент доручив заснувати по десять іменних стипендій для студентів економічного факультету МДУ і студентів "МДІМВ" МЗС.

Колишній голова уряду та МЗС Євген Примаков був східнознавцем-арабистом. З 1977 по 1985 роки він очолював Інститут східнознавства СРСР. Після цього він керував Інститутом світової економіки і міжнародних відносин.

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У 1991 році Примаков очолив Службу зовнішньої розвідки. Після відходу з цієї посади у 1996 році Євген Примаков став Міністром закордонних справ. У вересні 1998-го року був призначений на посаду глави російського уряду. На посаду прем'єр-міністра він пробув вісім місяців.

Євген Примаков помер 26 червня.