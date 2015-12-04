Reuters розповів про тестування російських С-300 Ізраїлем

Як розповіли військові і дипломатичні джерела, ізраїльські військові протестували бойові можливості російського ЗРК С-300, повідомляє РБК з посиланням на Reuters.

За словами співрозмовників агентства, для випробувань був використаний комплекс, проданий Росією 18 років тому Кіпру, який наразі розміщений на грецькому острові Крит.

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С-300 було активовано під час спільних грецько-ізраїльських навчань. Літаки ВПС Ізраїлю перевірили, як діють системи захоплення і як їх можна обманути.

Одне з джерел розповіло, що Греція погодилася показати Ізраїлю С-300 в дії на прохання США. Джерела сказали, що випробування могли проводитися і раніше — в ході спільних навчань у 2010 і 2012 роках.

За даними Ізраїлю, С-300 є на озброєнні ППО Єгипту. У листопаді Росія заявила, що розмістить в Сирії комплекси С-400. Крім того, почалися постачання С-300 в Іран, що також турбує Ізраїль, та той факт, що ЗРК створять проблеми при бомбардуванні ядерних об'єктів цієї країни.

Джерела, що розповіли Reuters про тестування Ізраїлем С-300, говорили на умовах анонімності і просили не вказувати країну, яку вони представляють. У міністерствах оборони Греції та Ізраїлю відмовилися підтверджувати або спростовувати використання С-300 під час спільних навчань.

Відзначається, що Кіпр купив С-300 в 1997 році, чим викликав протести Туреччини. Незабаром влада Кіпру погодилася на те, щоб комплекс був переданий на зберігання на грецький острів Крит. У 2007 році він був формально придбаний Грецією.

Високопоставлений представник Міноборони Греції заявив Reuters, що «на даний момент С-300 не працює». Він пояснив, що в цілому політика Афін полягає в тому, щоб не дозволяти жодній іншій країні випробовувати можливості цієї системи.Тестування, про яке стало відомо нині, було проведено у квітні-травні цього року.