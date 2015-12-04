Олланд відвідає авіаносець "Шарль де Голль", який знаходиться біля берегів Сирії

Президент Франції Франсуа Олланд відвідає в п’ятницю військовослужбовців на авіаносці "Шарль де Голль" біля берегів Сирії.

Про це пише Європейська правда з посиланням на повідомлення Єлисейського палацу.

"Він зустрінеться з військовослужбовцями, залученими до боротьби з "Ісламською державою" в Сирії та Іраку", - йдеться в повідомленні.

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Очікується, що Олланд прибуде на борт авіаносця о 15 годині за Парижем. Там він проведе короткий брифінг.

Авіаносець, з 38 літаками на борту, було дислоковано на сході Середземного моря через кілька днів після того як "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за теракти в Парижі, що забрали життя 130 людей.