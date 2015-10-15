ЄСПЛ дозволив заперечувати геноцид вірмен

Таким чином, суд визнав неправомірним рішення суду у Швейцарії, який в 2007 році оштрафував лідера турецької Робочої партії Догові Перинчека. Перинчек вже вигравав у Швейцарії в 2013 році, коли справу розглядала Мала палата ЄСПЛ, але Швейцарія вирішила оскаржити рішення, пише Slon.

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ЄСПЛ остаточно визнав, що швейцарський суд порушив право Перинчека на свободу слова, оштрафувавши за висловлювання, які заперечують геноцид.

За різними оцінками, у період з 1915 по 1923 рік від 500 тисяч до півтора мільйонів вірмен загинули в результаті дій Османської імперії. В сучасній Туреччині факт геноциду заперечують, але президент Реджеп Тайіп Ердоган вибачався перед вірменами за дії Османської імперії.