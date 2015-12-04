РФ заявила про знищення кількох ватажків бойовиків у Сирії

Про це повідомляє РИА «Новости».

«Протягом цього тижня було ліквідовано ще кілька ватажків в околицях населеного пункту Ель-Латамна в провінції Хама», - заявив представник відомства Ігор Конашенков.

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«В ході виконання бойових завдань знищувалися командні пункти та пункти керування, таборів підготовки терористів, склади боєприпасів і озброєння, опорні пункти бойовиків терористичних угруповань, що діють на території Сирійської Арабської Республіки», - додав військовий.

Як повідомляв УНІАН, раніше посол України в Туреччині Сергій Корсунський звинуватив Російську Федерацію у здійсненні повітряних авіаударів по мирним громадянам в Сирії.