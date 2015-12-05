Євросоюз погодив умови обміну даними про пасажирів - BBC

Згідно із угодою, поліція, що розшукує підозрюваних у екстремізмі, матиме доступ до такої інформації, як імена, маршрути подорожей, а також дані кредитних карток, повідомляє BBC Україна.

Інформація збиратиметься як із рейсів між країнами-членами ЄС, так і з тих, що влітають чи вилітають із європейського простору.

Побоювання щодо безпеки значно зросли у ЄС після нападів у Парижі 13 листопада, що забрали життя 130 людей.

Як заявив міністр внутрішніх справ Франції Бернар Казнєв, ця система стане "незамінною у боротьбі із тероризмом".

Міністр внутрішніх справ Люксембургу Етьєн Шнайдер заявив: "Компроміс, якого ми досягли сьогодні, дозволить ЄС створити ефективну систему запису даних пасажирів, що повністю поважатиме основоположні права і свободи".

"Після стількох років дебатів, ми нарешті досягли згоди", - додав він.

Читайте такожЛітак Turkish Airlines через загрозу вибуху екстрено приземлився у Канаді

Уперше запровадити систему запису даних пасажирів запропонували ще у 2007 році, проте чиновники не змогли її погодити через побоювання щодо захисту приватної інформації.

Переговори про обмін інформацією пасажирів авіакомпаній відновилися після паризьких атак.

Угода все ще потребує затвердження у Європарламенті. Очікується, що голосування відбудеться наступного місяця.