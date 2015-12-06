Бойовики ІДІЛ захопили території на сході Афганістану - ЗМІ

Бойовики терористичного угруповання "Ісламська держава" захопили кілька територій на сході Афганістану, повідомляє Газета.ru з посиланням на The Times.

"До 1,6 тисячі бойовиків, які присягнули на вірність ІД, підпорядкували собі значну частину чотирьох провінцій, розташованих на південь від Джелалабада", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що терористи діють так само жорстоко, як і бойовики угруповання в Сирії та Іраку. Бойовики застосовують тортури і страти, деякі з яких були записані на відео. Десятки тисяч афганських сімей покинули свої будинки через захоплення територій терористами.

Армія Афганістану досі безуспішно протистоїть діям бойовиків. Афганська армія щомісяця втрачає до 500 осіб, підкреслює видання.

У тексті повідомляється, що успіх наступу пов'язаний із виведенням військ Британії та США з Афганістану, а також розколом "Талібану". Зазначається, що бойовики, які тісно пов'язані з "Талібаном" та "Аль-Каїдою", перейшли на бік ІД.

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Як повідомляв УНІАН, раніше бойовики ІД взяли відповідальність за стрілянину в центрі допомоги людям з обмеженими можливостями у місті Сан-Бернардіно (штат Каліфорнія, США).