Бойовики "Ісламської держави" оприлюднили відео, на якому діти вбивають сирійських військових

Ролик починається з кадрів, на яких діти бігають по руїнах фортеці в пошуках своїх жертв, чиї руки зв'язані, передає Бі-бі-сі. Потім кожна дитина вбиває з одного заручника. П'ятьох застрелюють, а одному перерізають горло.

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У відеозаписі також йдеться, що ці діти - переможці змагання, яке включало в себе релігійну освіту та фізичну підготовку. Вбивство сирійців називалося їх "нагородою".

Таким чином джихадисти намагаються продемонструвати, що виховують нове покоління, яке буде готове продовжувати безжальну кампанію проти тих, кого лідери "Ісламської держави" вважають ворогами.

Раніше на цьому тижні ісламісти опублікували відео з убивством людини, який називає себе на записі агентом ФСБ.