Пасажир літака німецької авіакомпанії намагався відкрити двері під час польоту

Речник авіакомпанії Андреас Бартельс відзначив, що «пасажир встав і спробував зробити щось у дверях, але був зупинений членами екіпажу та іншими пасажирами». Речник додав, що це були не двері кабіни пілотів, передає радіо "Свобода".

Читайте такожЛітак з президентом Естонії на борту здійснив вимушену посадку«Упродовж решти польоту пасажир утримувався в кріслі і був переданий владі в Белграді», - додав представник авіакомпанії.

Белградське щоденне видання «Бліц» повідомило, що затриманий чоловік - йорданець із американським паспортом. Поліція допитала його після того, як літак приземлився в Белграді.

Прокурор у Сербії наказав утримувати цього чоловіка під вартою впродовж 48 годин до суду на підставі загрози громадській безпеці.