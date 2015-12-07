Туреччина не має наміру відправляти нові армійські підрозділи в Ірак
Туреччина не має наміру відправляти нові армійські підрозділи на північ Іраку.
Про це йдеться в листі прем'єр-міністр Туреччини Ахмета Давутоглу, направленому його іракському колезі Хайдеру аль-Абаді, передає Лента.ру з посиланням на Reuters
Давутоглу пояснив рішення занадто «болючою» реакцією Багдада і запевнив, що Анкара не стане посилати додаткові підрозділи до тих пір, поки не будуть врегульовані всі питання з Багдадом.
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Прем'єр-міністр Туреччини, за інформацією агентства, також заявив, що Анкара готова поглиблювати співпрацю з Іраком в питанні боротьби з тероризмом.
Як повідомляв УНІАН раніше, влада Туреччини заявила, що не здійснює посилення військової присутності на території Іраку і не готуються до наземної операції. Давутоглу спростовує повідомлення про підготовку турецьких військових до наземної операції проти бойовиків угрупування "Ісламська держава".