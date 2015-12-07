Пєсков розповів, чому Путін вирішив ігнорувати інформацію по "справі Чайки"

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков уточнив, що відомості не викликали інтересу, оскільки мова йшла не про Генпрокурора Росії, а про його повнолітніх дітей, пише Лента.ру.

Читайте також"Я жити хочу": депутат Держдуми відмовився від коментарів на питання про те, що робити з генпрокурором Чайкою

Як повідомляв УНІАН, Фонд боротьби з корупцією Олексія Навального провів розслідування про бізнес сім'ї генерального прокурора Росії Юрія Чайки.

Зокрема, у звіті йдеться про сина генерального прокурора РФ Юрія Чайки Артема, який разом з колишньою дружиною заступника генпрокурора Ольгою Лопатіною інвестує десятки мільйонів євро в грецький бізнес і нерухомість.

Сам генеральний прокурор заявив, що вважає брехливими і безпідставними звинувачення, викладені в публікації Фонду боротьби з корупцією (ФБК), що стосується нібито незаконної діяльності членів його сім'ї.