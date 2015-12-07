Пєсков розповів, чому Путін вирішив ігнорувати інформацію по "справі Чайки"
У Кремлі ще влітку ознайомилися з інформацією, що лягла в основу фільму Фонду боротьби з корупцією "Чайка".
Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков уточнив, що відомості не викликали інтересу, оскільки мова йшла не про Генпрокурора Росії, а про його повнолітніх дітей, пише Лента.ру.
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Як повідомляв УНІАН, Фонд боротьби з корупцією Олексія Навального провів розслідування про бізнес сім'ї генерального прокурора Росії Юрія Чайки.
Зокрема, у звіті йдеться про сина генерального прокурора РФ Юрія Чайки Артема, який разом з колишньою дружиною заступника генпрокурора Ольгою Лопатіною інвестує десятки мільйонів євро в грецький бізнес і нерухомість.
Сам генеральний прокурор заявив, що вважає брехливими і безпідставними звинувачення, викладені в публікації Фонду боротьби з корупцією (ФБК), що стосується нібито незаконної діяльності членів його сім'ї.