В Єревані - протест проти оголошених підсумків референдуму

Сотні протестувальників вийшли на вулиці в центрі столиці Вірменії Єревана, виступаючи проти оголошених результатів референдуму щодо зміни форми правління в країні, передає радіо Свобода.

За даними Центральної виборчої комісії Вірменії, більшість виборців підтримали перехід від президентської до парламентської форми правління на референдумі, що відбувся 6 грудня.

За даними ЦВК, пропоновані президентом Сержем Саргсяном зміни підтримали понад 63% виборців.

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Опозиція заявила про порушення під час голосування. На думку опозиціонерів, перехід до парламентської республіки вигідний в першу чергу президентові Саргсяну, який не зможе балотуватися на новий термін у 2018 році.

Зміна Конституції дозволить йому залишитися при владі на посаді прем'єр-міністра, який фактично стане першою особою в державі. Повноваження президента, згідно з пропонованими змінами, будуть істотно урізані.