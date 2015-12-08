У РФ правозахисники просять розслідувати обставини загибелі 159 військових
Голова комісії з військово-цивільних відносин Ради з прав людини при президентові Росії (РПЧ) Сергій Кривенко має намір звернутися в СК і Головну військову прокуратуру з проханням ретельніше перевірити інформацію про загибель 159 російських військових у період з 1 січня 2014 року по 30 липня 2015 року.
Такі цифри стали результатом дослідження правозахисника, передає РБК.
Це істотно менше, ніж дані останньої опублікованої офіційної статистики (470 загиблих за 2010 рік), проте в дослідженні мова йде тільки про вибірку випадків, які отримали розголос.
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Вже п'ять років жодне відомство не публікує статистики загибелі військовослужбовців, тому для свого дослідження правозахисникам довелося вибірково використовувати розрізнені відомості з відкритих джерел, пояснив Кривенко.
Правозахисник, за його словами, вивчив всі повідомлення про загибель російських військовослужбовців за півтора роки, відібравши лише найбільш достовірні випадки: майже в кожному з них відомі прізвище, ім'я, номер військової частини, а також є підтвердження загибелі від родичів або правоохоронних органів. Розглядались тільки випадки з діючими військовослужбовцями збройних сил Міноборони Росії.
З 159 повідомлень точні обставини смерті відомі тільки у 79 випадках, а інформація про перевірки військової прокуратури або слідства — лише у 61 (38%). У тих випадках, коли інформація про обставини загибелі військових відома, найчастіше причиною смерті були вбивство колегами або самогубство (31 випадок) і загибель на навчаннях (25). На інші нещасні випадки, а також медичні захворювання припадає 13 і 10 смертей відповідно.
У переважній більшості випадків правоохоронні органи проводили перевірку за фактами вбивств, суїциду, нещасних випадків і смертельних захворювань. У ситуаціях загибелі солдатів на навчаннях повідомлення про перевірки є лише в 16 з 25 випадків.