У РФ правозахисники просять розслідувати обставини загибелі 159 військових

Такі цифри стали результатом дослідження правозахисника, передає РБК.

Це істотно менше, ніж дані останньої опублікованої офіційної статистики (470 загиблих за 2010 рік), проте в дослідженні мова йде тільки про вибірку випадків, які отримали розголос.

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Вже п'ять років жодне відомство не публікує статистики загибелі військовослужбовців, тому для свого дослідження правозахисникам довелося вибірково використовувати розрізнені відомості з відкритих джерел, пояснив Кривенко.

Правозахисник, за його словами, вивчив всі повідомлення про загибель російських військовослужбовців за півтора роки, відібравши лише найбільш достовірні випадки: майже в кожному з них відомі прізвище, ім'я, номер військової частини, а також є підтвердження загибелі від родичів або правоохоронних органів. Розглядались тільки випадки з діючими військовослужбовцями збройних сил Міноборони Росії.

З 159 повідомлень точні обставини смерті відомі тільки у 79 випадках, а інформація про перевірки військової прокуратури або слідства — лише у 61 (38%). У тих випадках, коли інформація про обставини загибелі військових відома, найчастіше причиною смерті були вбивство колегами або самогубство (31 випадок) і загибель на навчаннях (25). На інші нещасні випадки, а також медичні захворювання припадає 13 і 10 смертей відповідно.

У переважній більшості випадків правоохоронні органи проводили перевірку за фактами вбивств, суїциду, нещасних випадків і смертельних захворювань. У ситуаціях загибелі солдатів на навчаннях повідомлення про перевірки є лише в 16 з 25 випадків.