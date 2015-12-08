У Кремлі прокоментували заочне звинувачення Ходорковського у справі про вбивство

"Природно, не було і її (інформації) не могло бути", - заявив журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє ТАСС. Він уточнив, що має на увазі ту інформацію, яка з'явилася у Слідчого комітету Росії.

"Не було тієї інформації, яка з'явилася зараз і стала приводом для тих дій, які роблять слідчі органи", - сказав представник Кремля.

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При цьому Пєсков визнав, що "підозри і певна інформація були" на момент помилування Ходорковського. "Але слідчі органи не припиняють свою роботу, тут в даному випадку мова вже про виникнення якихось нових обставин", - зазначив прес-секретар президента РФ. За його словами, про ці нові обставини повинні повідомляти слідчі органи.

Як повідомляв УНІАН, Ходорковському заочно пред'явлено звинувачення в причетності до вбивства мера Нефтеюганська Пєтухова в 1998 році.

Його викликали на допит як обвинуваченого.