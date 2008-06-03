Журналісти оголосили про перемогу Обами над Клінтон

Згідно з підрахунками експертів агентства Associated Press, Барак Обама заручився підтримкою достатньої кількості делегатів, щоб бути висунутим як єдиний кандидат на президентський пост від Демократичної партії.

Підрахунки грунтуються на неофіційних публічних заявах, зроблених поки що суперделегатами, які не оголосили про своє рішення. Крім цього більше десятьох суперделегатів повідомили про те, чию кандидатуру мають намір підтримати, в приватному порядку.

Таким чином, незалежно від результатів останніх демократичних праймеріз у Південній Дакоті та Монтані Обама отримує перемогу над Хіларі Клінтон і стає основним суперником кандидата від республіканців Джона Маккейна на голосуванні в листопаді.

За підрахунками CNN, які грунтуються виключно на офіційних заявах суперделегатів, Обамі треба заручитися підтримкою ще 35 делегатів, тоді як Хіларі Клінтон для висунення потрібні голоси ще 201 делегата.

Лента.ру