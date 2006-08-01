Глави МЗС країн ЄС обговорять ситуацію в Лівані

Сьогодні глави Міністерств закордонних справ 25 країн-членів Європейського Союзу на екстреній зустрічі в Брюсселі обговорять ситуацію в Лівані.

Як передає РІА «Новости», в прес-службі Ради ЄС повідомили, що засідання проводиться з метою визначення подальших дій з боку Євросоюзу по врегулюванню лівано-ізраїльського конфлікту в світлі рішень недавньої міжнародної зустрічі по Лівану в Римі і обговорення ситуації у зв`язку з ескалацією насильства в зоні конфлікту, що відбулося в Раді Безпеки ООН .

Зокрема, мова піде про можливі шляхи досягнення сторонами угоди про негайне припинення вогню, розміщення в Лівані міжнародних сил стримування, доставку гуманітарної допомоги для населення країни і евакуації з її території іноземних громадян.

У Єврокомісії чекають, що учасники майбутньої зустрічі приймуть "всі необхідні кроки" з тим, щоб покласти край конфлікту.

За словами представника Єврокомісії Амадеу Альтафаджа ТАРДІУ, єврокомісар по зовнішніх зв`язках і європейській політиці сусідства Беніта ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР, з свого боку, доповість міністрам про підсумки своєї поїздки в регіон і участь у конференції в Римі.

Про гуманітарну ситуацію в Лівані розділів МЗС країн ЄС проінформує єврокомісар з гуманітарної допомоги Луї МІШЕЛЬ.

Глави МЗС країн ЄС в ході зустрічі в Брюсселі обговорять також ситуацію на палестинських територіях, зокрема, в секторі Газа.