РФ відмовилась звітувати про дотримання Женевської конвеції

Росія, а за нею і кілька інших країн, заблокували цю пропозицію на нараді Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) в Женеві, повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

Як передає агентство Франс прес, кілька країн висловили стурбованість, що подібний щорічний звіт може нагадувати доповіді Ради з прав людини ООН, які, на думку деяких, стали надмірно політизовані.

Президент МКЧХ Петер Маурер попередив, що конвенції, які вимагають гуманного поводження з мирними жителями, полоненими і пораненими, часто порушуються.

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"Відмовившись підтримати цю ініціативу, держави втратили можливість допомогти захистити мільйони людей", - заявив Маурер.

Хоча країни не зобов'язані слідувати резолюціями, прийнятими Червоним Хрестом, МКЧХ може чинити істотний вплив на міжнародний порядок денний, так як забезпечує дотримання Женевських конвенцій, які складають основу міжнародного гуманітарного права.