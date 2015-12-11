У Путіна заявили, що поки не планують військову операцію в Лівії

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія не має планів щодо здійснення повітряної операції в Лівії.

Читайте такожУ Росії заявили про загрозу перенесення бойових дій ІДІЛ у Центральну Азію й Кавказ

Про це повідомляють "РИА Новости".

"Що стосується вашого питання про те, чи ми будемо наносити авіаційні удари по Лівії — знаєте, у нас це в планах не варто, тому що у нас немає запрошення від лівійського уряду, яке ми могли б розглянути", - сказав Лавров журналістам на прес-конференції в Римі.

Він заявив, що "говорити поки немає про що, більше того, і лівійського уряду зараз немає".

Зазначимо, раніше іранське ЗМІ повідомило, що лідер "ІД" аль-Багдаді прибув з Туреччини у лівійський Сирт, рідне місто Муамара Каддафі. Ця місцевість знаходиться під контролем джихадистів.