Іранські ЗМІ: Лідер ІД переїхав до Лівії
08:32, 09 грудня 2015Світ
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Іранське державне агентство FARS повідомило про переїзд лідера «Ісламської держави» Абу Бакра аль-Багдаді до Лівії.
Абу Бакра аль-Багдаді / telegraph.co.uk
За даними агентства, перед цим аль-Багдаді перебував у Туреччині. Повідомляється, що ватажок терористів перебрався до Лівії, щоб уникнути переслідування з боку координаційного центру проти ІД в Багдаді, який неодноразово був близький до того, щоб його знищити, передає Газета.ру.
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Іранське ЗМІ повідомило, що аль-Багдаді прибув до лівійського Сирта, рідного міста Муамара Каддафі. Ця місцевість знаходиться під контролем джихадистів.
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