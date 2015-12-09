Іранські ЗМІ: Лідер ІД переїхав до Лівії

За даними агентства, перед цим аль-Багдаді перебував у Туреччині. Повідомляється, що ватажок терористів перебрався до Лівії, щоб уникнути переслідування з боку координаційного центру проти ІД в Багдаді, який неодноразово був близький до того, щоб його знищити, передає Газета.ру.

Читайте такожВ Іраку внаслідок авіаудару поранено лідера ІДІЛ - ЗМІ

Іранське ЗМІ повідомило, що аль-Багдаді прибув до лівійського Сирта, рідного міста Муамара Каддафі. Ця місцевість знаходиться під контролем джихадистів.