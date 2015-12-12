Провідні авіакомпанії США заборонили перевезення ховербордів

Заборона поширюється на транспортування гаджетів як у багажі, так і в ручній поклажі, та набирає чинності з моменту оголошення, передає Lenta.ru з посиланням на Reuters.

Читайте такожКитайський лоукостер збирається ввести в літаках стоячі місця - ЗМІAmerican Airlines, United Continental і Delta Air Lines оголосили, що заборона на провезення ховербордів і сігвеїв пов'язана із заходами по забезпеченню безпеки. Представник American Airlines пояснює заборону, посилаючись на розслідування по ховербордах, яке проводить Федеральна комісія з визначення безпеки товарів масового споживання.

Комісія ініціювала розслідування після того, як було отримано 10 повідомлень про пожежі в дев'яти штатах через ховерборд, який спалахнув. Стурбована такою статистикою, Міжнародна асоціація повітряного транспорту рекомендувала всім авіалініям здійснювати перевезення цих гаджетів тільки в ручній поклажі.

Ховерборди представляють собою електричні двоколісні пристрої на зразок скейтборду, також їх називають електросамокатами, самобалансуючими скутерами і сигвеями. Колеса розташовані по обидва боки від водія, допомагаючи йому пересуватися з високою швидкістю і невеликою витратою сил. При виробництві цих гаджетів використовуються іонно-літієві батареї, потужність яких значно перевищує допустимий на літаку рівень. Раніше ховерборди були заборонені такими авіакомпаніями як JetBlue, Alaska, American Virgin, Hawaiian, Spirit і Allegiant.