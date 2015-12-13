Президент Молдови вимагає виведення російських військ з Придністров'я

Як повідомляє Deutsche Welle, про це він сказав напередодні у рамках міжнародної конференції "Політика нейтралітету: міжнародне співробітництво заради миру, безпеки і розвитку" в Ашхабаді.

"Я повторюю позицію Молдови про необхідність завершити виведення російських військових та боєприпасів з території нашої країни", - наводять його слова молдавські ЗМІ.

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Крім того, Тімофті виступив за трансформацію миротворчої операції в зоні безпеки в цивільну місію під міжнародним мандатом. Він зазначив, що відповідні зобов'язання Росія взяла на себе в ході саміту ОБСЄ в Стамбулі в 1999 році.

На території Придністров’я розташовується контингент російських миротворчих сил (один батальйон - близько 412 осіб) і військова частина N13962 (або Оперативна група російських військ, ОГРВ) - два батальйони загальною чисельністю близько тисячі осіб. Військовослужбовці ОГРВ займаються охороною складів з боєприпасами в селі Колбасна, що залишилися після розпаду СРСР і досі не вивезені з Придністров’я.

ОГРВ і миротворчий батальйон укомплектовуються як придністровськими росіянами (150-160 тисяч жителів ПМР мають громадянство РФ), так і відрядженими з Росії. Молдова не визнає за ОГРВ будь-якого офіційного статусу і наполягає на виведенні російських військових зі своєї території.