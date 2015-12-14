Росія випробувала в Атлантиці автономний підводний апарат (фото)

Про це повідомили у прес-службі Міноборони Росії.

Наголошується, що апарат "Русь" був спущений з борту океанографічного дослідного судна "Янтар". Було здійснено занурення на глибину 6 тис. 180 м.

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Як стало відомо, апарат призначений для проведення підводно-технічних, аварійно-рятувальних та науково-дослідних робіт на глибинах до 6 тисяч метрів з використанням маніпуляторного пристрою, а також проведення фото - і відеозйомки, підводних геологорозвідувальних робіт у Світовому океані та підводної археології.

Раніше УНІАН повідомляв, що ракетний підводний крейсер стратегічного призначення (РПКСП) Північного флоту "Верхотуру" здійснив успішний запуск міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) "Синева" з призначеного району в акваторії Баренцевого моря по полігону Кура на Камчатці.