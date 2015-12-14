Міграційна служба РФ запропонувала заборонити в'їзд в країну студентам-прихильникам революцій

Про це повідомляє РБК.

Конституційний комітет Держдуми розглядав у понеділок поправки до законопроекту, що встановлює можливість продовження терміну тимчасового перебування для навчаються в Росії іноземців. До другого читання Федеральна міграційна служба (ФМС) представила депутатам поправки (в закон про правове становище іноземних громадян у Росії), що значно розширює дію законопроекту. Зміни вводять підстави для невидачі запрошення на в'їзд в Росію.

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Відомство пропонує не видавати іноземцю запрошення на в'їзд в країну, якщо він виступає за насильницьку зміну основ конституційного ладу Росії, іншими діями створює загрозу безпеці росіян, а також якщо фінансує, планує або здійснює терористичні (екстремістські) акти, іншими діями підтримує терористичну діяльність.

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Запрошення не отримають ті, хто протягом останніх п'яти років був видворений, депортований або переданий іноземній державі (якщо більше одного разу протягом десяти років), має непогашену чи незняту судимість за вчинення умисного злочину на території Росії або за її межами.