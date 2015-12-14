"Ми пройшли по лезу ножа": У МВС Бельгії заявили про сплановані терористами напади 22 листопада

В Брюсселі на 22 листопада був запланований напад терористів.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Бельгії Жан Жамбон в інтерв’ю місцевому VTM, пише Європейська правда з посиланням на Le Soir.

Таким чином міністр вперше визнав публічно, що в неділю 22 листопада вдалося запобігти серйозній атаці терористів, яка планувалася в Брюсселі.

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"Ми пройшли (того дня – Ред.) по лезу ножа. У неділю, 22 листопада, була конкретна інформація, що ближче до півночі планується напад", – повідомив Жамбон, коментуючи події після паризьких терактів, коли у Брюсселі на чотири дні було оголошено найвищий рівень терористичної загрози.

Нагадаємо, 13 листопада у Парижі сталася серія терактів, яка забрала життя 130 людей.