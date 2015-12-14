МЗС рекомендує не їздити на Філіппіни через тайфун

Про це йдеться у переданих УНІАН рекомендаціях МЗС.

«У зв'язку з наближенням потужного тайфуну Нона до берегів Філіппін Національний центр управління Республіки Філіппіни оголосив штормове попередження на територіях Північного Самара, столичного округу Маніла, островів Лубанг, Корон і Північного Себу. Чеерз значну кількість опадів та сильний вітер особлива небезпека загрожує жителям низин та гірських місцевостей. Очікується, що тайфун почне рух над Північним Самаром, провінцією Сорсогон і пройде через провінції Албай і острів Буріас», - сказано в повідомленні.

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МЗС рекомендує громадянам України, які перебувають на території цієї країни або планують її відвідати, утриматися найближчим часом від поїздок у згадані місця, а також прилеглі райони, постійно відстежувати повідомлення місцевих органів про розвиток ситуації, дотримуватися інструкцій місцевих рятувальних служб, а також враховувати можливі зміни у русі сухопутного та повітряного транспорту.

У разі потрапляння в надзвичайні ситуації на території Філіппін громадянам України слід звертатися до посольства України в Японії за номером телефону: +81-90-3919-0284 або на цілодобову «гарячу лінію» МЗС України: +38-044-238-16-57.