У Швеції двох людей засудили до довічного ув'язнення за участь у війні в Сирії

Таке рішення ухвалив Шведський окружний суд у Стокгольмі, повідомляє 5 канал.

У постанові зазначено, що двоє громадян два роки на території Сирії воювали у лавах ісламістських угруповань. 30-річні Хасан Аль-Мадлаві та Аль-Амін Султан були визнані винними за вбивства та тероризм. Зокрема, шведська прокуратура надала відповідні відеозаписи. На них видно, як обвинувачені беруть участь у публічній страті двох людей в сирійському місті Алеппо у 2013 році.

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Це перше в Швеції судове рішення щодо участі громадян країни у війні в Сирії. За даними поліції, майже три сотні громадян Швеції воюють у лавах "Ісламської держави".