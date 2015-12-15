ФСБ встановила тип вибухівки на борту російського літака А321 - КоммерсантЪ

Це був пластит, закладений під крісло, передає "КоммерсантЪ".

За словами джерела, досліджуючи привезені зразки, експерти встановили, що А321 був підірваний бомбою невеликої потужності, виготовленої на основі іноземної вибухівки, аналогічної до пластиту.

Закладена вона була, вважають експерти, під одне з крісел у кінці салону по правому борту. Вибухом у корпусі повітряного судна, що перебував у той момент в процесі набору висоти, пробив отвір діаметром близько метра, що призвело до так званої вибухової розгерметизації, що спричинила руйнування літака.

Читайте такожУ Кремлі відреагували на заяву Каїра про відсутність доказів теракту на A321

При цьому джерела змогли повідомити, чому Слідчий комітет Росії досі не порушив кримінальну справу про теракт (ст. 205 КК), а всі дослідження проводяться в рамках розслідування порушень правил експлуатації транспорту і надання послуг, не відповідають вимогам безпеки (ст. 263 і ст. 238 КК).

Офіційно в СКР утримуються від коментарів, а неофіційно говорять про те, що об'єктивні дані, необхідні для перекваліфікації кримінальної справи, з ФСБ до комітету поки не надійшли.

Раніше в єгипетському слідстві заявили, що у них немає доказів теракту.

Як повідомляв УНІАН, літак Airbus 321 російської компанії Metrojet (раніше «Когалимавіа»), який прямував до Санкт-Петербурга із Шарм-ель-Шейха, розбився в Єгипті над Синайським півостровом 31 жовтня. Всі 224 людини, які були на борту, загинули. Серед жертв катастрофи також четверо українців.

17 листопада директор ФСБ РФ Олександр Бортніков повідомив, що на борту російського літака, що виконував рейс А321, в небі над Єгиптом стався теракт - спрацював саморобний вибуховий пристрій потужністю до 1 кг в тротиловому еквіваленті.