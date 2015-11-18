ЗМІ: Бомба в А321 могла перебувати під пасажирським сидінням біля вікна

Вибух на борту російського літака Airbus A321 стався не в багажному відділенні літака, яке розміщується під пасажирським салоном, а, ймовірно, в самому салоні.

Про це повідомило джерело "Комерсанта", близьке до слідства.

За даними ЗМІ, епіцентр вибуху нібито знаходився в кінці салону, де розташовуються хвостові шпангоути. За попередньою версією, бомба могла бути закладена під пасажирське сидіння біля вікна. Її спрацювання призвело до руйнування шпангоута і розгерметизації салону, яка мала характер вибухової.

Літак, від якого насамперед відірвалася хвостова частина, розвалився в повітрі (його уламки знайшли на території довжиною 13 км і шириною близько 5 км), а люди, що знаходилися на його борту, загинули практично миттєво від різкого перепаду тиску.

За припущенням експертів, бомбу на борт літака міг занести хтось із співробітників обслуговуючого персоналу аеропорту Шарм-еш-Шейха. Наприклад, прибиральники салону або робітники, що доставляли їжу та багаж. Вибуховий пристрій, очевидно, мав годинниковий механізм, хоча у випадку затримки з вильотом (а вони звичайні в єгипетських аеропортах) таймер міг спрацювати і в літаку без пасажирів ще на льотному полі. Якби бомба знаходилася, наприклад, у хвостовій, негерметичній частини літака, активувати її міг датчик, реєструючий перепади тиску,— при наборі висоти воно падає.

Як повідомляв УНІАН, літак Airbus 321 російської компанії Metrojet (раніше «Когалимавіа»), який прямував до Санкт-Петербурга з Шарм-ель-Шейха, розбився в Єгипті над Синайським півостровом 31 жовтня. Всі 224 людини, які були на борту, загинули. Серед жертв катастрофи також четверо українців.

Сьогодні, 17 листопада, директор ФСБ РФ Олександр Бортніков повідомив, що на борту російського літака, який виконував рейс А321, в небі над Єгиптом стався теракт - спрацював саморобний вибуховий пристрій потужністю до 1 кг в тротиловому еквіваленті.