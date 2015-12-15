Путін дозволив росіянам мати одночасно два закордонні паспорти

Про це повідомляє РБК з посиланням на офіційний інтернет-портал правової інформації.

Раніше таке право мали тільки ті громадяни Росії, чия діяльність пов'язана з регулярними поїздками за кордон. Також зазначалося, що наявність у закордонному паспорті росіянина відмітки про в'їзд в одну країну може стати перешкодою для отримання візи в якусь іншу країну, недружню до першої.

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При цьому другим паспортом може бути тільки біометричний, який видається на десять років.

Нагадаємо, Держдума 4 грудня остаточно схвалила законопроект, який дозволяє росіянам мати два паспорти. Наголошується, що другий закордонний паспорт може знадобитися для безперешкодного відвідування країн, які конфліктують і мають напружені дипломатичні відносини.