Євросоюз веде переговори про вступ з Сербією та Туреччиною

Переговори з Сербією стосуються двох з 35 пунктів переговорної платформи – про фінансовий контроль і нормалізації відносин Белграда і Косово, повідомляє "Голос Америки".

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Західні аналітики кажуть, що ці переговори, фактично, стали результатом більш активного співробітництва сербської влади в справі арешту підозрюваних у військових злочинах під час Балканських воєн 1990-х роках, яких розшукують міжнародні прокурори.

Одночасно з цим в Брюсселі відновився розгляд заявки Туреччини на вступ до ЄС. Зазначимо, що більше року тому голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив, що Євросоюз повинен заново оцінити прагнення до розширення співтовариства.

Ні Сербія, ні Туреччина не сподіваються на швидке завершення тривалих і всебічних переговорів щодо вступу до ЄС. Але, на думку аналітиків, ЄС сподівається, що офіційні переговори за 35 пунктами переговорної платформи будуть сприяти активізації співпраці з ключових питань, які представляють інтерес для Європи, включаючи кризу з мігрантами і зростаючу загрозу з боку ісламістських бойовиків.

Глава європейської дипломатії Федеріка Могеріні заявила, що «криза з біженцями та тероризм показують нам, що ми живемо на одному континенті, стикаємося з тими ж проблемами, і чим більше ми будемо займатися формуванням загальної політики, тим краще буде для нас».

«Зараз наші уявлення про напрямок руху такі: замість того, щоб вести ідеологічні суперечки про те, розширюватися нам завтра або не розширюватися, потрібно робити конкретні кроки для нашого зближення», – додала вона.