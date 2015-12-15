Франція вперше застосувала крилаті ракети проти бойовиків "Ісламської держави"

Про це йдеться в повідомленні міністерства оборони Франції, пише Європейська правда з посиланням на Le Figaro

За інформацією видання, французькі літаки вперше застосували крилаті ракети класу "повітря-земля" проти бойовиків "Ісламської держави" під час авіа ударів по позиціям ІДІЛ в Іраку.

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"Літаки, які сьогодні здійснили польоти з баз в Об'єднаних Арабських Еміратах та Йорданії були оснащені бомбами і крилатими ракетами", - йдеться у заяві французького міністерства.

Як відомо, США та союзники протягом останньої доби завдали вісім авіаударів по позиціям "Ісламської держав" в Іраку і шість у Сирії.