Франція вперше застосувала крилаті ракети проти бойовиків "Ісламської держави"
18:51, 15 грудня 2015Світ
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Під час сьогоднішніх ударів з повітря по позиціям ІДІЛ авіація Франції вперше застосувала крилаті ракети.
REUTERS
Про це йдеться в повідомленні міністерства оборони Франції, пише Європейська правда з посиланням на Le Figaro
За інформацією видання, французькі літаки вперше застосували крилаті ракети класу "повітря-земля" проти бойовиків "Ісламської держави" під час авіа ударів по позиціям ІДІЛ в Іраку.
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"Літаки, які сьогодні здійснили польоти з баз в Об'єднаних Арабських Еміратах та Йорданії були оснащені бомбами і крилатими ракетами", - йдеться у заяві французького міністерства.
Як відомо, США та союзники протягом останньої доби завдали вісім авіаударів по позиціям "Ісламської держав" в Іраку і шість у Сирії.
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