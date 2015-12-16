У США Boeing 737 викотився за межі злітно-посадкової смуги (фото, відео)

03:46, 16 грудня 2015
Світ
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Кілька людей постраждали під час аварійної посадки літака Boeing 737 авіакомпанії Southwest Airlines в міжнародному аеропорту Нешвілла в американському штаті Теннессі.

twitter.com/KAPPKVEW

Літак, що виконував рейс із Х'юстона, здійснив жорстку посадку і викотився за межі злітно-посадкової смуги, уткнувшись носовою частиною в землю, передає The Tennessean.

twitter.com/KAPPKVEW
twitter.com/KAPPKVEW

На борту лайнера перебувало 133 пасажирів і 5 членів екіпажу.

За словами представника рятувальної служби, три автомобілі швидкої допомоги відвезли 8 постраждалих до місцевого медичного центру. У постраждалих незначні травми.

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