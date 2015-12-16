У США Boeing 737 викотився за межі злітно-посадкової смуги (фото, відео)

Літак, що виконував рейс із Х'юстона, здійснив жорстку посадку і викотився за межі злітно-посадкової смуги, уткнувшись носовою частиною в землю, передає The Tennessean.

На борту лайнера перебувало 133 пасажирів і 5 членів екіпажу.

За словами представника рятувальної служби, три автомобілі швидкої допомоги відвезли 8 постраждалих до місцевого медичного центру. У постраждалих незначні травми.