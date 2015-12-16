У пошкодженому крилатою ракетою будинку в Росії знаходився дитячий садок - ЗМІ

У пошкодженому крилатою ракетою житловому будинку в Помор'ї (Росія) розташовувалася ясельна група дитячого саду. Про це місцевим ЗМІ повідомили жителі, передає Росбалт.

Пошкодження отримали дах і кілька квартир частково триповерхової будівлі. У результаті пожежі знищено майно мешканців будинку. Ніхто не постраждав.

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Відомо, що крилату ракету, що впала напередодні вдень в ході тестових стрільб на територію військового містечка села Ненокса поблизу Северодвінська, випробовувало НВО "Машинобудування" — військово-промислова корпорація, що є одним з провідних виробничих комплексів для ракетно-космічній галузі РФ.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 15 грудня, в ході випробувального пуску на полігоні Ненокса під Северодвінську в Росії "нештатно відокремилася частина крилатої ракети" та потрапила в житловий будинок.

Як пояснило джерело Ленты.ру, пуск проводився випробувачами оборонної промисловості. Одна з частин крилатої ракети нештатно відокремилася і потрапила в житловий будинок.