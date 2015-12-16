Міністр оборони США незаплановано прибув до Іраку

Метою переговорів є активізація боротьби з "Ісламською державою", повідомляє ZN.UA з посиланням на агентство Reuters.

Картер раніше заявляв, що буде говорити з командирами, щоб "отримати останні дані про ситуацію на полі бою, а також зараз дуже важливо їхнє бачення способів ведення бою, за допомогою яких США зможуть продовжити боротьбу і прискорити військову кампанію, щоб перемогти ІД".

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Поїздка Картера, як зазначає агентство, відбулася в той час, як США переходять до нового етапу своєї військової кампанію проти ІД.

Цього місяця Сполучені Штати оголосили про плани з розміщення американських військових груп в Іраку, щоб проводити рейди проти бойовиків "Ісламської держави" в сусідній Сирії.

Раніше речник Пентагону заявляв, що США готові відправити інструкторів і бойові вертольоти в Ірак, якщо буде потрібно, для того, щоб відбити у терористів ІДІЛ місто Рамаді.