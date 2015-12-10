США готові відправити до Іраку додаткові сили, щоб повністю вибити ІДІЛ з Рамаді

Про це заявив спікер Пентагону Ештон Картер, пише Українська правда з посиланням на Reuters.

Заява Картера є останнім сигналом про готовність США активізувати військову кампанію проти ІДІЛ, яка захопила більшу частину Іраку і Сирії й організувала атаки за кордоном.

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Агентство нагадало, що терористи захопили Рамаді в травні цього року в одному з найбільших боїв, і його повернення під контроль Іраку стало б великою перемогою для прем'єр-міністра Хайдера Аль-Абаді.

При цьому в Білому домі повідомили, що президент США Барак Обама ще не схвалив використання вертольотів, а Ірак повинен буде спочатку запросити таку підтримку.

Як повідомляв УНІАН, іракські сили безпеки відбили у терористів "Ісламської держави" значну площу міста Рамаді.