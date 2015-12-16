ЗМІ опублікували фото влучення крилатої ракети в житловий будинок в Росії

Як розповіло джерело «ЗР» на місці НП, запуск проходив з випробувального стенду у військовому селищі, звідки на той момент всі жителі були вивезені.

«Ракета впала між будинком і магазином. Будинок був напівпустий. Пожежа пошкодила дві квартири. У багатьох будинках повибивало шибки, і сьогодні всю ніч і цілий день йшло відновлення вікон. Магазин не постраждав», — повідомив він.

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Інцидент з ракетою відбувся 15 грудня 2015 року об 11 годині за місцевим часом. За повідомленнями ЗМІ, на військовому полігоні під Архангельськом проводився експериментальний пуск крилатої ракети, розробленої в «НВО машинобудування».

Ракета відхилилася від заданої траєкторії і влучила в триповерховий цегляний житловий будинок, розташований в селищі Сопка під Северодвінськом (нині входить до складу села Ненокса). Була пошкоджена покрівля. Мешканців будинку евакуювали.