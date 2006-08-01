США допоможуть Ізраїлю зброєю

Ізраїль одержить американської високоточної зброї на суму 4,2 мільярди доларів, пише газета The Times. За даними видання, з 2001 року міністерство оборони Ізраїлю розмістило на американських підприємствах замовлення на 10,5 мільярди доларів, проте донині одержало зброї тільки на 6,3 мільярди. Решта має повинна бути поставлена замовникові в найближчі декілька років, але з огляду на операцію в Лівані виконання багатьох замовлень може бути прискорене.

Гроші на купівлю цих озброєнь у вигляді кредиту міністерству оборони Ізраїлю виділили Сполучені Штати. Оскільки умовою отримання цього кредиту було придбання зброї у американських підприємств, ізраїльтяни воліють використовувати вилучені кошти на закупівлю найбільш технологічних видів зброї і боєприпасів, якими саме є бомби і ракети з лазерним і супутниковим наведенням.

Нагадаємо, що через тиждень після початку бомбардувань Лівану ізраїльською авіацією Єрусалим звернувся із запитом до Вашингтона прискорити поставки деяких видів високоточних авіабомб. Адміністрація Джорджа Буша ухвалила задовольнити це прохання і організувати термінову поставку до Ізраїлю додаткової кількості боєприпасів.

Лента.ру