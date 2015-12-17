ЗМІ: Жертвами російської операції в Сирії стали майже 600 мирних жителів

Про це пише Росбалт з посиланням на лондонську "Аш-Шарк аль-Аусат".

За інформацією правозахисної організації Syrian Observatory for Human Rights, тільки за першу половину грудня в результаті дій ВПС РФ загинули 353 мирних жителі, в тому числі – 94 дитини і 60 жінок. Поранено 950 осіб.

Згідно з даними правозахисників, лише 10-15% авіаударів наноситься по позиціях "Ісламської держави". У той же час російські ВПС часто бомблять об'єкти цивільної інфраструктури – ринки, лікарні, житлові квартали.

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Як повідомляв УНІАН, літаки Російської Федерації в Сирії здійснили 1 тис. 458 авіаударів за останній тиждень. Російські літаки здійснили удари по цілях в провінціях Алеппо, Ідліб, Латакія, Хама, Хомс, Ракка і Дейр-ез-Зор.