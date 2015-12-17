У Кремлі заявили про нездатність журналістів спровокувати Путіна

Про це він сказав в інтерв'ю «Росії 24», повідомляє РБК.

«Не думаю, що є журналісти, які зможуть спровокувати президента. Я думаю, що в даному випадку, скажімо так, експертні знання президента практично в усіх областях, рівень його підготовки в цілому і до прес-конференції, зокрема, - а ми знаємо, що він дуже відповідально і дуже уважно готується до таких великомасштабних заходів, - є, напевно, запорукою того, що навряд чи комусь вдасться його спровокувати», - сказав Пєсков.

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Він наголосив, що головне на великій прес-конференції - задати будь-яке питання, на який президент відповість: «Головне - що президент відповідає буквально на всі питання: і загального характеру, і питання більш маргінального змісту. І в тому числі на гострі питання, які, може бути, журналісти в повсякденному житті не мають можливості задати».