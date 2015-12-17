Пєсков заявив, що Путіну доповідають про заяви Ходорковського

Про це повідомляє РИА "Новости".

«Але я вважаю абсолютно недоречними якісь балачки, знаєте, про долю батьківщини з-за кордону з боку людини, яка давно на цій батьківщині не була і фактично абсолютно відірваний від реальності», - зазначив Пєсков.

За його словами, в історії країни були періоди, коли група осіб сиділа в Женеві, сумувала за батьківщиною і думала, як тут що-небудь виправити». Пєсков вважає, що нічим хорошим це не закінчиться.

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