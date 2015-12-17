Суд Бразилії заблокував месенджер WhatsApp
10:36, 17 грудня 2015Світ
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Влада Бразилії заблокувала доступ до популярного додатка WhatsApp, що дозволяє обмінюватися повідомленнями на смартфонах.
REUTERS
Суд бразильського штату Сан-Паулу постановив призупинити роботу сервісу на 48 годин через відмову каліфорнійської компанії виконувати раніше винесене рішення суду по одній кримінальній справі, передає Бі-бі-сі.
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Гендиректор WhatsApp Ян Кум заявив, що відчуває жаль, бачачи Бразилію ізольованою від решти світу.
Власники конкуруючого з WhatsApp месенджера Telegram повідомили, що за кілька годин після рішення бразильського суду до їх сервісу підключилися понад мільйон нових користувачів.
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