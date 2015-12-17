"Вони ніколи не були зірковими дітьми": Путін прокоментував чутки про діяльність своїх дочок

Про це повідомляє РБК.

«Я ніколи не обговорюю питань, пов'язаних з моєю родиною. Вони не займаються бізнесом і не займаються політикою, вони нікуди не лізуть», - сказав Путін.

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Путін також нагадав, що зовсім недавно «всі стверджували, що мої дочки отримують освіту за кордоном постійно живуть за кордоном». Путін підкреслив, що його дочки живуть в Росії і ніколи не виїжджали на постійне місце проживання за кордон. Президент сказав, що пишається своїми дочками, які вільно говорять на трьох європейських мовах, які вони використовують в своїй роботі. Президент зазначив, що його дочки роблять перші кроки в своїх кар'єрах», але «домагаються певних успіхів».

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При цьому Путін підкреслив, що ніколи не говорив про те, де працюють його дочки, і не збирається робити цього - в тому числі з міркувань безпеки. «Кожен має право на свою власну долю. Вони ніколи не були зірковими дітьми, які не отримували задоволення від того, що на них спрямовано софіти. Вони просто живуть своїм життям і роблять це дуже гідно», - уклав президент.

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Як повідомляв УНІАН, раніше агентство Reuters опублікувало розслідування, з якого випливає, що дочка Путіна Катерина Тихонова володіє станом в мільярди доларів.