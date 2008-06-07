Президент Туркменістану прийняв запрошення Ющенка

00:48, 07 червня 2008
Світ
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Говорили про газ, тунель і міст

Президент Туркменістану Гурбангули БЕРДИМУХАМЕДОВ прийняв запрошення Президента України Віктора ЮЩЕНКО відвідати нашу державу до кінця 2008 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави Української держави, зустріч президентів відбулась у Санкт-Петербурзі.

Сторони обговорили питання газопостачання у 2009 році.

Крім того, Президенти двох країн порушили питання побудови дренажно-комунікаційного тунелю в Ашгабаті та завершення будівництва мосту через річку Амудар`я у встановлений термін.

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