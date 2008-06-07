Президент Туркменістану прийняв запрошення Ющенка

Президент Туркменістану Гурбангули БЕРДИМУХАМЕДОВ прийняв запрошення Президента України Віктора ЮЩЕНКО відвідати нашу державу до кінця 2008 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави Української держави, зустріч президентів відбулась у Санкт-Петербурзі.

Сторони обговорили питання газопостачання у 2009 році.

Крім того, Президенти двох країн порушили питання побудови дренажно-комунікаційного тунелю в Ашгабаті та завершення будівництва мосту через річку Амудар`я у встановлений термін.