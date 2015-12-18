В альма-матер Сі Цзіньпіна пролунав повторний вибух

Про це повідомила одна із студенток Цінхуа, передає ТАСС.

"Як розповіли студенти з факультету хімії, там ще раз вибухнуло щось, що вибухонебезпечне при контакті з водою. Пожежники намагалися загасити вогонь водою", - сказала вона.

За непідтвердженими даними, у лабораторії могла бути легкозаймиста речовина - трет-бутилітій.

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Наразі на місці події працюють пожежники і поліція. Влада встановлює причини вибуху. Університет Цінхуа є одним з найпрестижніших вищих навчальних закладів Китаю. Тут навчалися два останніх очільники КНР - Ху Цзіньтао і Сі Цзіньпін.

Раніше УНІАН повідомляв, що щонайменше одна людина загинула в результаті вибуху в хімічній лабораторії в університеті Цінхуа у Пекіні.