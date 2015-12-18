Ердоган наполягає на прийнятті нової конституції Туреччини

Президент Туреччини Раджем Тайіп Ердоган заявив, що з існуючою конституцією, в якій закріплена парламентсько-президентська форма правління, країна розвиватися не може. Його цитує Hurriyet Daily News.

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"Я турбуюся про краще управління цією країною та рух нашого народу до великих цілей. Туреччина не може йти далі цим шляхом і з цією системою (парламентсько-президентською, – ред.)", - сказав Ердоган.

У той же час він підкреслив, що його прагнення до президентської форми правління ніяк не пов'язане з особистими амбіціями.

"Наш народ вже висловив свою сильну волю з питання нової конституції, і жодна партія, жоден політик не зможе залишатися байдужим до цього. Інакше це обійдеться їм дорогою ціною", - зазначив він.

Раніше Ердоган також пропонував провести в країні два референдуму: щодо нової конституції і зміни форми правління на президентську. Опозиційні партії поставилися до цього прохолодно, назвавши пропозицію нереалістичною.

У свою чергу прем'єр Туреччини Давутоглу підкреслював, що будь-які зміни не повинні призвести до "гібридної системи" з розмитою відповідальністю гілок влади.